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Регион
21 мая, 14:31

Российские дроноводы ликвидировали командира «Крыльев Омеги» ВСУ

Поддубный: В зоне СВО ликвидирован подполковник Нацгвардии Украины Баранивский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

На Купянском направлении, в зоне проведения СВО, подтверждена ликвидация подполковника Нацгвардии Украины Игоря Баранивского. Он занимал должность командира группы специального назначения в знаковом отдельном отряде беспилотных систем «Крылья Омеги», сообщил у себя в телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Ликвидированный украинский подполковник Баранивский. Обложка © Telegram / Поддубный

Ликвидированный украинский подполковник Баранивский. Обложка © Telegram / Поддубный

Его гибель наступила в результате прицельного удара российского FPV-дрона.

Уроженец Винницкой области, Баранивский начал свою военную карьеру, подписав контракт с Вооружёнными силами Украины в 2012 году. В спецподразделении «Крылья Омеги», специализирующемся на беспилотных системах, он служил с 2023 года.

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Ранее в зоне специальной военной операции был ликвидирован британский наёмник Кристофер Гаррет с позывным Свомпи. Он погиб в Харьковской области в результате некоего «инцидента», когда отправился помогать ВСУ обезвреживать мины.

Владимир Озеров
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