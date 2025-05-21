Российские дроноводы ликвидировали командира «Крыльев Омеги» ВСУ

На Купянском направлении, в зоне проведения СВО, подтверждена ликвидация подполковника Нацгвардии Украины Игоря Баранивского. Он занимал должность командира группы специального назначения в знаковом отдельном отряде беспилотных систем «Крылья Омеги», сообщил у себя в телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Ликвидированный украинский подполковник Баранивский. Обложка © Telegram / Поддубный

Его гибель наступила в результате прицельного удара российского FPV-дрона.

Уроженец Винницкой области, Баранивский начал свою военную карьеру, подписав контракт с Вооружёнными силами Украины в 2012 году. В спецподразделении «Крылья Омеги», специализирующемся на беспилотных системах, он служил с 2023 года.