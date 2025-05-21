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21 мая, 15:22

ЦАХАЛ открыла огонь по Дженину, куда прибыла международная группа дипломатов

Обложка © X / SuppressedNws

Обложка © X / SuppressedNws

МИД Палестины заявил, что израильские военные открыли огонь по группе дипломатов, находившихся в палестинском городе Дженин. По утверждению палестинской стороны, инцидент был преднамеренной акцией устрашения. В результате стрельбы, к счастью, никто не пострадал. Снятое репортёрами видео происшествия распространяется в соцсетях.

Дипломатическая делегация в Дженине и звуки выстрелов. Видео © X / SuppressedNws

Согласно информации палестинских СМИ, в состав международной делегации входили 25 дипломатов из европейских и арабских государств. Агентство WAFA сообщает, что среди них присутствовали и российские представители. Израильская армия (ЦАХАЛ) пока не прокомментировала эти обвинения.

Инцидент произошёл на фоне продолжающейся напряжённости в районе Дженина, где регулярно происходят столкновения между израильскими силами безопасности и палестинскими вооружёнными группами.

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Юрий Лысенко
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