ЦАХАЛ открыла огонь по Дженину, куда прибыла международная группа дипломатов
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МИД Палестины заявил, что израильские военные открыли огонь по группе дипломатов, находившихся в палестинском городе Дженин. По утверждению палестинской стороны, инцидент был преднамеренной акцией устрашения. В результате стрельбы, к счастью, никто не пострадал. Снятое репортёрами видео происшествия распространяется в соцсетях.
Дипломатическая делегация в Дженине и звуки выстрелов. Видео © X / SuppressedNws
Согласно информации палестинских СМИ, в состав международной делегации входили 25 дипломатов из европейских и арабских государств. Агентство WAFA сообщает, что среди них присутствовали и российские представители. Израильская армия (ЦАХАЛ) пока не прокомментировала эти обвинения.
Инцидент произошёл на фоне продолжающейся напряжённости в районе Дженина, где регулярно происходят столкновения между израильскими силами безопасности и палестинскими вооружёнными группами.
Ранее стало известно об израильском авиаударе по жилому дому в центре сектора Газа. Жертвами атаки стали по меньшей мере пять человек, известно, что среди них был один ребёнок.