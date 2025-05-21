«Наверху холодно и одиноко»: Шойгу откровенно рассказал о своей жизни в день 70-летия

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поделился глубокими размышлениями о своём жизненном пути в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни», вышедшем на телеканале «Россия-24» к 70-летию политика и государственного деятеля. Шойгу откровенно рассказал, что минувшие пять лет стали для него периодом исключительных испытаний.

Эти напряжённые годы, по его словам, позволили в полной мере осознать колоссальный груз ответственности, который неизбежно ложится на плечи высокопоставленных государственных деятелей. Шойгу подчеркнул, что последние пять лет были исключительно насыщенными и сложными как лично для него, так и для всей страны.

Чем выше по карьерной лестнице забирается человек, тем более холодно и одиноко ему становится, считает секретарь Совбеза.

«Поверьте мне, там очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину», — отметил экс-глава Минобороны.