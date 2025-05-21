«French or English?» Министру Анголы запретили говорить на родном языке во время брифинга с Каллас
В Брюсселе не дали главе МИД Анголы говорить на португальском во время брифинга
Обложка © Х / kajakallas
В Брюсселе не оказалось переводчика с португальского для министра иностранных дел Анголы Тете Антониу во время его совместного выступления на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас. При этом в Анголе португальский язык является основным и организаторы выступления политиков не могли этого не знать.
Тете Антониу и Кая Каллас. Видео © Х / kajakallas
«Хорошо, если я буду говорить на португальском? Нет? Португальского нет. А французский или английский. Вау. Ладно, я попробую», — сказал опешивший Антониу, когда ему не дали говорить на родном языке.
Каллас при этом сначала улыбалась и пожимала плечами, не совсем понимая, а в чём собственно проблема. После неловкой паузы она всё же принесла свои извинения Антониу за отсутствие переводчика.
Ранее сообщалось, что американская администрация игнорирует главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за её критики президента США Дональда Трампа. В Белом доме Каллас сочли бестактной, когда она предложила НАТО «пережить» президентство американского лидера.