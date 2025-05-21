Россиянам объяснили, зачем нужен запрет на сбор пожертвований на личные карты

Идея о введении специальных благотворительных счетов для сборов денежных пожертвований позволит защитить жителей России от мошенников. Такое заявление сделал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Мера действительно поможет. По крайней мере, это систематизирует такие сборы», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Дворянский объяснил, что мошенники активно используют любые инфоповоды в своих целях, открывают сборы средств помощи и рекламируют их. По его словам, простому гражданину очень трудно отличить злоумышленника от представителя реальной благотворительной организации.