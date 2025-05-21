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21 мая, 14:55

Россиянам объяснили, зачем нужен запрет на сбор пожертвований на личные карты

Эксперт Дворянский: Запрет на пожертвования на карты защитит от мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

Идея о введении специальных благотворительных счетов для сборов денежных пожертвований позволит защитить жителей России от мошенников. Такое заявление сделал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«Мера действительно поможет. По крайней мере, это систематизирует такие сборы», — подчеркнул специалист в беседе с 360.ru.

Дворянский объяснил, что мошенники активно используют любые инфоповоды в своих целях, открывают сборы средств помощи и рекламируют их. По его словам, простому гражданину очень трудно отличить злоумышленника от представителя реальной благотворительной организации.

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Напомним, ранее в Госдуме призвали запретить благотворительные сборы на карты физических лиц. По словам депутата Ольги Занко, данная инициатива объясняется отсутствием действенных механизмов контроля за расходованием собранных средств. Кроме того, запрет позволит защитить россиян от возможных злоупотреблений при сборе денег.

Дарья Нарыкова
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