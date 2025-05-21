Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 16:45

Советник Путина Кобяков: СССР юридически ещё существует

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому с юридической точки зрения Советский Союз до сих пор существует. Об этом сказал советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге.

«СССР юридически ведь где-то существует, о чём давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению, Съезда этих самых депутатов. А если была нарушена юридическая процедура, то получается юридически СССР существует», — сказал Кобяков.

Он отметил, что с его точки зрения подписание Беловежского соглашения, по которому прекратил существование СССР, выглядит крайне странным с правовой позиции. По его словам, этот акт впоследствии был ратифицирован Верховными Советами РСФСР, УССР и БССР, хотя подобные решения не входили в их компетенцию. Советник президента также выразил мнение, что если считать СССР официально не распущенным, то с юридической точки зрения украинский кризис следует рассматривать как внутренний процесс. Кроме того, он подчеркнул необходимость дать распаду СССР соответствующую правовую оценку, чтобы лучше понять нынешние события.

Ушаков: Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США в годы Второй мировой
Ушаков: Путин и Трамп обсудили боевое братство СССР и США в годы Второй мировой

Ранее сенатор от Республики Крым, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался по поводу законопроекта, предполагающего аннулирование указа о передаче Крыма из РСФСР в Украинскую ССР. По его словам, РФ имеет основание считать решение Президиума Верховного Совета СССР о включении Крыма в состав Украины в 1954 году неправомерным. Он подчеркнул, что данный акт сопровождался многочисленными нарушениями, а у президиума не было необходимых полномочий для осуществления подобной передачи полуострова.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ссср
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar