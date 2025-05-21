Советник Путина Кобяков: СССР юридически ещё существует

Процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому с юридической точки зрения Советский Союз до сих пор существует. Об этом сказал советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге.

«СССР юридически ведь где-то существует, о чём давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению, Съезда этих самых депутатов. А если была нарушена юридическая процедура, то получается юридически СССР существует», — сказал Кобяков.

Он отметил, что с его точки зрения подписание Беловежского соглашения, по которому прекратил существование СССР, выглядит крайне странным с правовой позиции. По его словам, этот акт впоследствии был ратифицирован Верховными Советами РСФСР, УССР и БССР, хотя подобные решения не входили в их компетенцию. Советник президента также выразил мнение, что если считать СССР официально не распущенным, то с юридической точки зрения украинский кризис следует рассматривать как внутренний процесс. Кроме того, он подчеркнул необходимость дать распаду СССР соответствующую правовую оценку, чтобы лучше понять нынешние события.