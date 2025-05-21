Советник Путина Кобяков: СССР юридически ещё существует
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Процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому с юридической точки зрения Советский Союз до сих пор существует. Об этом сказал советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге.
«СССР юридически ведь где-то существует, о чём давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению, Съезда этих самых депутатов. А если была нарушена юридическая процедура, то получается юридически СССР существует», — сказал Кобяков.
Он отметил, что с его точки зрения подписание Беловежского соглашения, по которому прекратил существование СССР, выглядит крайне странным с правовой позиции. По его словам, этот акт впоследствии был ратифицирован Верховными Советами РСФСР, УССР и БССР, хотя подобные решения не входили в их компетенцию. Советник президента также выразил мнение, что если считать СССР официально не распущенным, то с юридической точки зрения украинский кризис следует рассматривать как внутренний процесс. Кроме того, он подчеркнул необходимость дать распаду СССР соответствующую правовую оценку, чтобы лучше понять нынешние события.
Ранее сенатор от Республики Крым, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался по поводу законопроекта, предполагающего аннулирование указа о передаче Крыма из РСФСР в Украинскую ССР. По его словам, РФ имеет основание считать решение Президиума Верховного Совета СССР о включении Крыма в состав Украины в 1954 году неправомерным. Он подчеркнул, что данный акт сопровождался многочисленными нарушениями, а у президиума не было необходимых полномочий для осуществления подобной передачи полуострова.