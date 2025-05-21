Рубио: США больше не хотят решать мировые проблемы

США не в силах «решать все мировые проблемы». Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

«Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах», — заявил Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей.

По его мнению, любые меры правительства и каждый потраченный доллар должны приносить людям ощутимую пользу: способствовать повышению безопасности, укреплению страны и её росту. Он также отметил, что США не в состоянии позволить себе сохранение большого количества программ иностранной помощи в рамках предлагаемого бюджета.