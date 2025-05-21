Примечательно, что Вашингтон также был против, чтобы в коммюнике действия России на Украине оценивались как незаконные.

Все мы знаем, с чем это связано, но с недавних пор США несколько изменили свою политику в отношении России. Теперь на заседаниях «группы семи» они заступаются за РФ. К примеру, в марте Штаты заблокировали создание рабочей группы по антироссийским санкциям, а в апреле отказались подписываться под заявлением, которое осуждало удар ВС РФ по Сумам.