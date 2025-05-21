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Регион
21 мая, 08:55

США не захотели включать пункт о поддержке Киева в коммюнике G7

Politico: Штаты не стали включать пункт о помощи Украине в заявление минфинов G7

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / justit

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / justit

США отвергли идею включить пункт о поддержке Украины в итоговое коммюнике встречи министров финансов стран G7. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«США против включения «дальнейшей поддержки» Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде», — говорится в публикации.

Примечательно, что Вашингтон также был против, чтобы в коммюнике действия России на Украине оценивались как незаконные.

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Все мы знаем, с чем это связано, но с недавних пор США несколько изменили свою политику в отношении России. Теперь на заседаниях «группы семи» они заступаются за РФ. К примеру, в марте Штаты заблокировали создание рабочей группы по антироссийским санкциям, а в апреле отказались подписываться под заявлением, которое осуждало удар ВС РФ по Сумам.

Владимир Озеров
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