США не захотели включать пункт о поддержке Киева в коммюнике G7
Politico: Штаты не стали включать пункт о помощи Украине в заявление минфинов G7
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США отвергли идею включить пункт о поддержке Украины в итоговое коммюнике встречи министров финансов стран G7. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
«США против включения «дальнейшей поддержки» Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде», — говорится в публикации.
Примечательно, что Вашингтон также был против, чтобы в коммюнике действия России на Украине оценивались как незаконные.
Все мы знаем, с чем это связано, но с недавних пор США несколько изменили свою политику в отношении России. Теперь на заседаниях «группы семи» они заступаются за РФ. К примеру, в марте Штаты заблокировали создание рабочей группы по антироссийским санкциям, а в апреле отказались подписываться под заявлением, которое осуждало удар ВС РФ по Сумам.