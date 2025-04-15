США поставили крест на резолюции G7 с осуждением удара Армии России по офицерам ВСУ в Сумах

Администрация Дональда Трампа отказалась поддержать коллективное заявление «Группы семи», осуждающее российский удар по украинскому военному объекту в Сумах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Вашингтон объяснил свою позицию стремлением «сохранить пространство для переговоров» с Москвой, сказано в материале. Канада, выполняющая функции председателя G7 в этом году, подтвердила, что без участия США принятие документа невозможно.