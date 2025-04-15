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Регион
15 апреля, 13:31

США поставили крест на резолюции G7 с осуждением удара Армии России по офицерам ВСУ в Сумах

Bloomberg: США отказались поддержать заявление G7 с осуждением удара по Сумам

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Администрация Дональда Трампа отказалась поддержать коллективное заявление «Группы семи», осуждающее российский удар по украинскому военному объекту в Сумах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Вашингтон объяснил свою позицию стремлением «сохранить пространство для переговоров» с Москвой, сказано в материале. Канада, выполняющая функции председателя G7 в этом году, подтвердила, что без участия США принятие документа невозможно.

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Напомним, 13 апреля стало известно об ударе ВС РФ по скоплению личного состава ВС Украины в Сумах. В этот момент там проводилось награждение отличившихся военнослужащих. В Минобороны РФ подтвердили удар с применением двух ракет «Искандер-М». В числе уничтоженных офицеров противника оказался полковник Юрий Юла. Сегодня появилась информация, что Владимир Зеленский снял с должности главы Сумской ОВА Владимира Артюха, ранее подтвердившего, что в городе проходило собрание украинских офицеров.

Юрий Лысенко
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