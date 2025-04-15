Абсурд: Вэнс одёрнул Зеленского, недовольного переговорами РФ и США

Звучащие в адрес американской администрации упрёки Владимира Зеленского о том, что Москва и Вашингтон ведут «тёплые переговоры» в ущерб Украине, являются абсурдом. Об этом в интервью UnHerd заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.