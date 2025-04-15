Абсурд: Вэнс одёрнул Зеленского, недовольного переговорами РФ и США
Вэнс назвал абсурдом упрёки Зеленского о переговорах РФ и США в ущерб Киеву
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Звучащие в адрес американской администрации упрёки Владимира Зеленского о том, что Москва и Вашингтон ведут «тёплые переговоры» в ущерб Украине, являются абсурдом. Об этом в интервью UnHerd заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить [американскому] правительству, которое в настоящее время сохраняет всё его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким- либо образом на стороне русских. <…> Это очевидно непродуктивно», — сказал он, отметив необходимость понимать расположение стратегических «красных линий» для обеих сторон.
Напомним, недавно Владимир Зеленский выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS, где негативно оценил политику США в отношении украинского конфликта, обвинив Вашингтон в «тёплом диалоге» с Москвой. По его мнению, такие контакты плохо сказываются на Украине. При этом киевский лидер в целом отказывается от идеи переговоров с Россией, как таковой.