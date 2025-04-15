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Регион
15 апреля, 09:38

Абсурд: Вэнс одёрнул Зеленского, недовольного переговорами РФ и США

Вэнс назвал абсурдом упрёки Зеленского о переговорах РФ и США в ущерб Киеву

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Звучащие в адрес американской администрации упрёки Владимира Зеленского о том, что Москва и Вашингтон ведут «тёплые переговоры» в ущерб Украине, являются абсурдом. Об этом в интервью UnHerd заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского говорить [американскому] правительству, которое в настоящее время сохраняет всё его правительство и усилия по ведению военных действий, что мы каким- либо образом на стороне русских. <…> Это очевидно непродуктивно»,сказал он, отметив необходимость понимать расположение стратегических «красных линий» для обеих сторон.
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Напомним, недавно Владимир Зеленский выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS, где негативно оценил политику США в отношении украинского конфликта, обвинив Вашингтон в «тёплом диалоге» с Москвой. По его мнению, такие контакты плохо сказываются на Украине. При этом киевский лидер в целом отказывается от идеи переговоров с Россией, как таковой.

Юрий Лысенко
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