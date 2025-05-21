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21 мая, 19:33

В Калининграде дебоширка попыталась открыть аварийный люк самолёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Dmitry Galaganov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Dmitry Galaganov

В аэропорту Калининграда пьяная пассажирка перед вылетом попыталась открыть аварийный выход на крыло самолёта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Smartavia.

«На стоянке самолёта авиакомпании Smartavia у телетрапа в аэропорту Калининграда после завершения рассадки пассажиров в салоне ВС одна из пассажирок попыталась открыть аварийный люк с выходом на крыло самолёта. Бортпроводники рейса не позволили ей это сделать», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что на борт был вызван наряд полиции, пассажирку сняли с рейса. После этого самолёт с остальными пассажирами отправился в аэропорт «Пулково».

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Ранее Life.ru рассказывал о происшествии на борту рейса Москва — Сочи, где пассажир стал угрожать экипажу физической расправой. Командир воздушного судна сохранил самообладание, не отклонился от маршрута и выполнил посадку в запланированном пункте назначения вовремя.

Александра Мышляева
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