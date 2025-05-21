В Калининграде дебоширка попыталась открыть аварийный люк самолёта

В аэропорту Калининграда пьяная пассажирка перед вылетом попыталась открыть аварийный выход на крыло самолёта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Smartavia.

«На стоянке самолёта авиакомпании Smartavia у телетрапа в аэропорту Калининграда после завершения рассадки пассажиров в салоне ВС одна из пассажирок попыталась открыть аварийный люк с выходом на крыло самолёта. Бортпроводники рейса не позволили ей это сделать», — говорится в сообщении.