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Регион
21 мая, 16:34

Власти Брянской области ответили на сообщения о перекрытии дорог из-за «спецназа ВСУ»

Губернатор Богомаз: В Брянской области проводят профилактические мероприятия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правоохранители и сотрудники спецслужб организовали профилактические мероприятия по отработке оперативной информации в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, комментируя вбросы о перекрытии дорог в области из-за якобы случившегося ЧП. По его словам, все фейки идут с украинской стороны.

«Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации», — отметил Богомаз.

Он попросил жителей доверять только проверенной информации, а также подчеркнул, что никаких угроз на данный момент не зафиксировано.

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Напомним, ранее была распространена информация о том, что в районе населённого пункта Выгоничи в Брянской области местные жители заметили представителей спецназа, которые, по предварительным данным, могут принадлежать Главному управлению разведки Украины. Как утверждали авторы сообщения, после обнаружения подозрительных лиц территорию оцепили — все дороги перекрыты.

Татьяна Миссуми
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