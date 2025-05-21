Власти Брянской области ответили на сообщения о перекрытии дорог из-за «спецназа ВСУ»

Правоохранители и сотрудники спецслужб организовали профилактические мероприятия по отработке оперативной информации в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, комментируя вбросы о перекрытии дорог в области из-за якобы случившегося ЧП. По его словам, все фейки идут с украинской стороны.

«Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации», — отметил Богомаз.

Он попросил жителей доверять только проверенной информации, а также подчеркнул, что никаких угроз на данный момент не зафиксировано.