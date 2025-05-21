Власти Брянской области ответили на сообщения о перекрытии дорог из-за «спецназа ВСУ»
Губернатор Богомаз: В Брянской области проводят профилактические мероприятия
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Правоохранители и сотрудники спецслужб организовали профилактические мероприятия по отработке оперативной информации в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, комментируя вбросы о перекрытии дорог в области из-за якобы случившегося ЧП. По его словам, все фейки идут с украинской стороны.
«Сообщаю, что в настоящее время в Выгоничском районе действительно перекрыто несколько дорог в связи с проведением правоохранительными органами и специальными службами профилактических мероприятий по отработке оперативной информации», — отметил Богомаз.
Он попросил жителей доверять только проверенной информации, а также подчеркнул, что никаких угроз на данный момент не зафиксировано.
Напомним, ранее была распространена информация о том, что в районе населённого пункта Выгоничи в Брянской области местные жители заметили представителей спецназа, которые, по предварительным данным, могут принадлежать Главному управлению разведки Украины. Как утверждали авторы сообщения, после обнаружения подозрительных лиц территорию оцепили — все дороги перекрыты.