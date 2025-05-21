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21 мая, 19:09

В РПЦ придумали, как снизить число разводов в России

Патриаршая комиссия предложила программу поддержки семей в кризисных отношениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Патриаршая комиссия по вопросам семьи предложила новые меры по сокращению числа разводов в России. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава комиссии иерей Федор Лукьянов представил концепцию «маршрутизации семей в состоянии кризисных отношений». Эта инициатива предполагает создание системы комплексной поддержки для пар, находящихся на грани развода.

По данным ВЦИОМ, в первом полугодии 2024 года Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов — восемь из десяти заключенных браков распадались. В ответ на эту тревожную статистику предлагается индивидуальный подход к каждой кризисной семье. Программа начинается с анонимного анкетирования для выявления причин разлада, после чего разрабатывается персональный план помощи. Он может включать содействие в трудоустройстве, лечение от алкогольной и наркотической зависимости, социальную поддержку, а также консультации психологов и духовных наставников.

Особое внимание в предложении комиссии уделяется защите интересов детей. Как отметил представитель РПЦ, если сохранить семью не удаётся, все последующие решения должны приниматься с учётом прежде всего детских интересов. В настоящее время эта инициатива рассматривается как потенциальный элемент государственной семейной политики, направленной на укрепление института семьи и сохранение кровнородственных связей.

Психолог назвала три причины, почему критически важно учитывать мнение детей при разводе родителей
Психолог назвала три причины, почему критически важно учитывать мнение детей при разводе родителей

Ранее Life.ru рассказывал, что общественная организация «Отцы рядом» предложила закрепить в российском законодательстве понятие «интересы ребёнка», чтобы исключить таким образом правовую неопределённость при разводе родителей. Председатель движения направил соответствующий запрос главе Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

Юрий Лысенко
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