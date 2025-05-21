В РПЦ придумали, как снизить число разводов в России

Патриаршая комиссия по вопросам семьи предложила новые меры по сокращению числа разводов в России. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава комиссии иерей Федор Лукьянов представил концепцию «маршрутизации семей в состоянии кризисных отношений». Эта инициатива предполагает создание системы комплексной поддержки для пар, находящихся на грани развода.

По данным ВЦИОМ, в первом полугодии 2024 года Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов — восемь из десяти заключенных браков распадались. В ответ на эту тревожную статистику предлагается индивидуальный подход к каждой кризисной семье. Программа начинается с анонимного анкетирования для выявления причин разлада, после чего разрабатывается персональный план помощи. Он может включать содействие в трудоустройстве, лечение от алкогольной и наркотической зависимости, социальную поддержку, а также консультации психологов и духовных наставников.

Особое внимание в предложении комиссии уделяется защите интересов детей. Как отметил представитель РПЦ, если сохранить семью не удаётся, все последующие решения должны приниматься с учётом прежде всего детских интересов. В настоящее время эта инициатива рассматривается как потенциальный элемент государственной семейной политики, направленной на укрепление института семьи и сохранение кровнородственных связей.