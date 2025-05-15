Психолог назвала три причины, почему критически важно учитывать мнение детей при разводе родителей

Попытка лишить ребёнка права голоса в бракоразводных процессах якобы ради его психологического благополучия — решение, которое может привести к серьёзным последствиям. На практике это не забота о детях, а формализация взрослого удобства. В реальной жизни дети часто оказываются теми, кто способен дать суду достоверную картину происходящего в семье. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог и семейный психотерапевт Ольга Кушнарёва, комментируя предложение общественников лишить детей права на выбор при разводе родителей.

Во-первых, по словам психолога, в действующей практике и так до определённого возраста — как правило, до 10 лет — мнение ребёнка не учитывается юридически. Но даже в тех ситуациях, когда возраст позволяет, голос ребёнка становится критически важным, подчёркивает эксперт. В жизни бывают случаи, когда один из родителей может вести себя неадекватно, страдает зависимостями, проявляет агрессию. Тогда дети интуитивно и осознанно выбирают более безопасного и стабильного родителя. Запретив им высказываться, появляется риск оставить детей в разрушительной среде только потому, что формально «так положено».

Тем более что не всегда это известно другим людям — тем, кто находится вне семьи, поясняет Кушнарёва. Со стороны человек может казаться обеспеченным, вежливым, уважительно вести себя по отношению ко всем, а в семье всё совершенно по-другому.

«Во-вторых, идея, будто у ребёнка якобы развивается чувство вины за принятый выбор, не подтверждается практикой. Из моей практики взрослые, бывшие дети, наоборот, часто говорят: «Слава богу, что я остался с папой» или «Как хорошо, что я тогда выбрала маму». То есть они не жалеют о своём решении — напротив, оно становится точкой опоры. И ни один из них не жаловался на травму выбора. Чувство вины возникает скорее тогда, когда ребёнка заставляют молчать и игнорируют его мнение», — отметила специалист.

В-третьих, говорит эксперт, взрослые в конфликте часто манипулируют детьми — и если у ребёнка отнять возможность высказаться, то это развяжет руки родителям, которые ведут войну друг с другом. В таких условиях ребёнок становится объектом борьбы, а не субъектом, чьё мнение важно. Это особенно опасно в случаях, когда родитель использует суд не ради ребёнка, а из-за мести, имиджа или финансового контроля.

Вместо того чтобы запрещать ребёнку говорить, стоит создать систему сопровождения: дать возможность выражать мнение, возвращаться к вопросу спустя время, переоценивать опыт проживания с каждым из родителей. Например, через год после развода — переспросить, с кем ребёнку комфортнее, как изменилась ситуация. Это гибкий, разумный подход, где учитываются интересы и чувства ребёнка на протяжении всей послеразводной адаптации.

Всё это показывает: инициатива лишить детей права голоса — не забота, а опасная подмена. Истинная защита ребёнка заключается не в молчании, а в том, чтобы услышать его, понять и поддержать, заключила психолог.