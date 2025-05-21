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Регион
21 мая, 19:41

В Москве состоялась презентация дальневосточных вузов для столичных школьников

Обложка © Пресс-служба Национального центра «Россия»

Обложка © Пресс-служба Национального центра «Россия»

В Москве, в национальном центре «Россия», прошла презентация, ориентированная на московских школьников и посвящённая образовательным перспективам Дальнего Востока.

Исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев подчеркнул высокий уровень образования в регионе, отметив его постоянное улучшение. Он заявил, что Дальний Восток предлагает возможности для реализации в самых разных сферах: от создания мультфильмов и дизайна одежды до строительства ракет и работы в горнодобывающей промышленности.

По словам Гасанбалаева, интерес школьников к Дальнему Востоку неуклонно растёт. В частности, в текущем году дальневосточные университеты приняли в три раза больше студентов из других регионов России. Он также отметил повышение конкурентоспособности вузов, укрепление их материально-технической базы и развитие инфраструктуры.

«Плюс огромная связь с бизнесом, крупные компании <...> делают связку с университетами и берут ребят сразу на практику, на работу. Также очень большое развитие получили креативные индустрии на Дальнем Востоке», — сказал Гасанбалаев.

Заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Оксана Бражник отметила, что Дальний Восток приобретает популярность среди молодёжи. Она подчеркнула изменение ценностей у современного поколения, для которого на первое место выходит самореализация, а не только материальный успех и связи.

«Конечно, молодёжь тоже меняется. Если раньше для молодежи был важен успех, понятие успеха было больше связано с деньгами и связями, то сейчас для них успех — это скорее самореализация», — отметила она.

В рамках мероприятия были представлены дальневосточные вузы, их образовательные программы и специальности. Для старшеклассников была организована интерактивная викторина.

Путин поручил зарезервировать 100 миллиардов рублей на развитие городов Дальнего Востока
Путин поручил зарезервировать 100 миллиардов рублей на развитие городов Дальнего Востока

Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин на совещании, посвящённом развитию дальневосточных городов, подчеркнул необходимость сделать Дальний Восток современным и привлекательным для учебы, работы и ведения бизнеса. Он отметил, что за последние десять лет регионы Дальневосточного федерального округа достигли значительных успехов в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы.

Анастасия Никонорова
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