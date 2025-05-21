В Москве состоялась презентация дальневосточных вузов для столичных школьников

В Москве, в национальном центре «Россия», прошла презентация, ориентированная на московских школьников и посвящённая образовательным перспективам Дальнего Востока.

Исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев подчеркнул высокий уровень образования в регионе, отметив его постоянное улучшение. Он заявил, что Дальний Восток предлагает возможности для реализации в самых разных сферах: от создания мультфильмов и дизайна одежды до строительства ракет и работы в горнодобывающей промышленности.

По словам Гасанбалаева, интерес школьников к Дальнему Востоку неуклонно растёт. В частности, в текущем году дальневосточные университеты приняли в три раза больше студентов из других регионов России. Он также отметил повышение конкурентоспособности вузов, укрепление их материально-технической базы и развитие инфраструктуры.

«Плюс огромная связь с бизнесом, крупные компании <...> делают связку с университетами и берут ребят сразу на практику, на работу. Также очень большое развитие получили креативные индустрии на Дальнем Востоке», — сказал Гасанбалаев.

Заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Оксана Бражник отметила, что Дальний Восток приобретает популярность среди молодёжи. Она подчеркнула изменение ценностей у современного поколения, для которого на первое место выходит самореализация, а не только материальный успех и связи.

«Конечно, молодёжь тоже меняется. Если раньше для молодежи был важен успех, понятие успеха было больше связано с деньгами и связями, то сейчас для них успех — это скорее самореализация», — отметила она.

В рамках мероприятия были представлены дальневосточные вузы, их образовательные программы и специальности. Для старшеклассников была организована интерактивная викторина.