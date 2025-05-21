В России хотят утвердить День взятия Парижа

В России нужно могут новый праздник — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года. И отмечать его хотят 31 марта. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также рядом сенаторов. Законопроект уже внесён в Госдуму на рассмотрение.

«Проектом федерального закона «O внесении изменения в статью 1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта — День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов», — сказано в тексте.

По мнению авторов, утверждение такого праздника должно помочь воспитанию молодёжи в духе патриотизма, а также напомнить о великой исторической дате прошлой эпохи. Кроме того, предполагается, что это воспрепятствует фальсификации истории о событиях 1812 года, когда иностранные войска во главе с французским императором Наполеоном I Бонапартом вторглись в Российскую Империю.

Дата выбрана в привязке к событию подписания капитуляции Парижа, что произошло 19 (31) марта 1814 года в селении Лавилет. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, именно российская армия своей победой над Наполеоном смогла помочь многим европейским государствам обрести утраченную независимость.