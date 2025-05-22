Звезда «Розыгрыша» Татьяна Арно впервые стала мамой в 43 года

Телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой в возрасте 43 лет, о чём она сообщила в своём личном блоге. Звезда шоу «Розыгрыш» поделилась радостной новостью, отметив, что её первенец появился на свет ещё в апреле, однако она решила не спешить с публичным объявлением.

«Теперь официально: снежным апрельским днём появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца. Всеобъемлющая любовь. Целая новая Вселенная», — высказалась Арно в соцсетях.

Татьяна Арно сообщила о рождении сына. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / element_tarno

В 2011 году Арно вышла замуж за Кирилла Иванова, солиста группы «Самое большое простое число», но позже они развелись. В прошлом году появлялись слухи о её романе с Денисом Проценко, главным врачом больницы в Коммунарке, однако они не получили подтверждения. Судя по отчеству новорождённого Ивана, отцом ребёнка может быть именно Денис Проценко.