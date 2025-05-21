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21 мая, 17:13

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $109,6 тыс.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Devardo_Shiva45

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Devardo_Shiva45

Биткоин достиг нового рекордного значения, превысив отметку $109,6 тысячи — такие данные приводит биржа Binance. В 19:38 по московскому времени стоимость первой криптовалюты увеличилась на 4,15% и составляла $109 678.

К 19:43 темп роста замедлился, и цена снизилась до $109 480, что на 3,92% выше показателя предыдущих торгов.

Майнер 12 лет потратил на поиски флешки с биткоинами на свалке, и теперь вынужден её купить
Майнер 12 лет потратил на поиски флешки с биткоинами на свалке, и теперь вынужден её купить

Ранее Life.ru сообщал, что курс биткоина снова обновил исторический максимум, достигнув отметки в 109,4 тысячи долларов. По предварительным данным, за последние сутки стоимость криптовалюты выросла на 4,3%, а общая рыночная капитализация биткоина составила 2,16 триллиона долларов. Предыдущий резкий скачок стоимости наблюдался 20 января, когда цена биткоина поднималась до 109 359 долларов.

Александра Мышляева
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