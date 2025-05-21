Отпечатки лап и усатое досье: В Таиланде прошло задержание особо пушистого преступника
В Таиланде задержали кота за нападение на полицейских
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Da Parinda Pakeesuk
В Таиланде полиция арестовала кошку. В участок животное принёс мужчина, обнаруживший её на улице. Решив, что пушистик потерялся, он попытался передать его полиции. Однако как оказалось, у кошки был весьма своенравный характер: она поцарапала и укусила двух сотрудников участка.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Da Parinda Pakeesuk
В результате «пушистую преступницу» незамедлительно арестовали и подвергли стандартным процедурам: сняли отпечатки лап, сфотографировали, завели дело и поместили в камеру.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Da Parinda Pakeesuk
К счастью, через несколько дней нашлись хозяева кошки, и её отпустили домой, не предъявив никаких обвинений.
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