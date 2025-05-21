Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 20:31

Стубб: Европа тоже стала посредником в переговорах по Украине

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны теперь играют роль посредников в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он поделился своим мнением в интервью Yle.

«Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует <...>. США не отказались от своей посреднической роли в этом конфликте», — отметил финский лидер.

«Выставляет свою глупость»: Пушков отреагировал на слова русофоба Стубба и поставил его на место
«Выставляет свою глупость»: Пушков отреагировал на слова русофоба Стубба и поставил его на место

Стубб выразил желание Европы подключиться к обсуждениям вокруг инициативы о полном прекращении огня на Украине, а также к обсуждению контуров мирного соглашения. По его мнению, для европейских стран «ситуация складывается удачно» в контексте участия в переговорах.

Как сообщал Life.ru ранее, Стубб в разговоре с лидером США Дональдом Трампом пытался убедить его, что Россия не является великой державой. Он утверждал, что экономика РФ уступает итальянской.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Финляндия
  • Александр Стубб
  • Украина
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar