Молодёжный «Спартак» застрял в Москве из-за «ковра» в аэропорту
«Спартак» не смог вовремя вылететь на шестой матч финала МХЛ со «СКА-1946»
«Спартак» не смог вовремя вылететь на финал МХЛ со «СКА-1946». Обложка © Telegram / МХК «Спартак» Москва
Молодёжная команда московского «Спартака» столкнулась с неожиданными сложностями при подготовке к шестому матчу финальной серии Кубка Харламова против «СКА-1946». Из-за введения специального плана «Ковёр» в московских аэропортах чартерный рейс с хоккеистами не смог вылететь в Санкт-Петербург в запланированное время 21 мая.
По информации пресс-службы клуба, команда провела более пяти часов в аэропорту в ожидании разрешения на вылет, после чего игрокам, тренерскому штабу и персоналу пришлось разместиться в отеле.
Клуб оперативно проинформировал руководство Молодёжной хоккейной лиги о возникшей ситуации и теперь ожидает решения по поводу организации матча, который должен состояться 22 мая в 19:45 по московскому времени. В настоящий момент «Спартак» ведёт в серии со счётом 3-2.
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