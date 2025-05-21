Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 20:16

Молодёжный «Спартак» застрял в Москве из-за «ковра» в аэропорту

«Спартак» не смог вовремя вылететь на шестой матч финала МХЛ со «СКА-1946»

«Спартак» не смог вовремя вылететь на финал МХЛ со «СКА-1946». Обложка © Telegram / МХК «Спартак» Москва

«Спартак» не смог вовремя вылететь на финал МХЛ со «СКА-1946». Обложка © Telegram / МХК «Спартак» Москва

Молодёжная команда московского «Спартака» столкнулась с неожиданными сложностями при подготовке к шестому матчу финальной серии Кубка Харламова против «СКА-1946». Из-за введения специального плана «Ковёр» в московских аэропортах чартерный рейс с хоккеистами не смог вылететь в Санкт-Петербург в запланированное время 21 мая.

По информации пресс-службы клуба, команда провела более пяти часов в аэропорту в ожидании разрешения на вылет, после чего игрокам, тренерскому штабу и персоналу пришлось разместиться в отеле.

Клуб оперативно проинформировал руководство Молодёжной хоккейной лиги о возникшей ситуации и теперь ожидает решения по поводу организации матча, который должен состояться 22 мая в 19:45 по московскому времени. В настоящий момент «Спартак» ведёт в серии со счётом 3-2.

17-летний хоккеист «СКА‑1946» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»
17-летний хоккеист «СКА‑1946» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

Ранее Life.ru писал о том, что ярославский хоккейный клуб «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, одержав напряжённую победу в пятом матче финальной серии против челябинского «Трактора». Решающая встреча, состоявшаяся на домашнем льду «железнодорожников», завершилась в овертайме.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ХК Спартак
  • мхл
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar