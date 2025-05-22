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21 мая, 22:09

Пентагон: США продадут Польше более 1400 авиабомб на 180 миллионов долларов

Авиабомба. Обложка © unsplash.com / Ryuno

Авиабомба. Обложка © unsplash.com / Ryuno

Пентагон сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Польше более 1400 авиабомб GBU-39/B на сумму около 180 миллионов долларов. В официальном заявлении военного ведомства уточняется, что сделка включает не только сами авиабомбы, но и связанные с ними элементы логистики и обслуживания.

Варшава запросила у Вашингтона приобретение 1400 малодиаметрных авиабомб GBU-39/B (SDB-I) и четырех учебных бомб GBU-39 (T-1)/B с инертными взрывателями.

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Ранее Польшу уличили в подготовке к войне с Россией. Страна заказала более восьми тысяч бомб различных характеристик и несколько тысяч артиллерийских систем. В то же время в Госдуме призвали готовить Россию к полномасштабной войне с Европой.

Юния Ларсон
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