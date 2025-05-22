Пентагон: США продадут Польше более 1400 авиабомб на 180 миллионов долларов
Авиабомба. Обложка © unsplash.com / Ryuno
Пентагон сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Польше более 1400 авиабомб GBU-39/B на сумму около 180 миллионов долларов. В официальном заявлении военного ведомства уточняется, что сделка включает не только сами авиабомбы, но и связанные с ними элементы логистики и обслуживания.
Варшава запросила у Вашингтона приобретение 1400 малодиаметрных авиабомб GBU-39/B (SDB-I) и четырех учебных бомб GBU-39 (T-1)/B с инертными взрывателями.
Ранее Польшу уличили в подготовке к войне с Россией. Страна заказала более восьми тысяч бомб различных характеристик и несколько тысяч артиллерийских систем. В то же время в Госдуме призвали готовить Россию к полномасштабной войне с Европой.