Пентагон: США продадут Польше более 1400 авиабомб на 180 миллионов долларов

Пентагон сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Польше более 1400 авиабомб GBU-39/B на сумму около 180 миллионов долларов. В официальном заявлении военного ведомства уточняется, что сделка включает не только сами авиабомбы, но и связанные с ними элементы логистики и обслуживания.

Варшава запросила у Вашингтона приобретение 1400 малодиаметрных авиабомб GBU-39/B (SDB-I) и четырех учебных бомб GBU-39 (T-1)/B с инертными взрывателями.