«2500 «Томагавков» полетят на Россию»: В Госдуме призвали готовиться к войне с Европой
Депутат Гурулёв призвал россиян готовиться к потенциальной войне с Европой
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Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв подчеркнул необходимость подготовки России к потенциальному масштабному конфликту со странами Европы. По его словам, текущая геополитическая ситуация требует срочных мер по укреплению обороноспособности страны с учётом опыта СВО.
В частности, парламентарий призвал ускорить разработку и внедрение новых видов вооружений, а также провести модернизацию существующих боевых систем. Также он предложил восстановить систему гражданской обороны, обратив внимание на угрозу массовых ракетных ударов.
«Я вам хочу сказать, что только при первом массированном ударе на нас, возможно, пойдут крылатые ракеты, будет более 2500 «Томагавков», — заявил собеседник «Царьграда».
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе придётся восстановить диалог с Россией. По его словам, для решения конфликта на Украине необходима встреча президентов РФ и США. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказал недовольство по поводу позиции России в ходе переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле.