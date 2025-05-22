Пентагон адаптирует подаренный Катаром Boeing для президентских полётов

Пентагон подтвердил информацию о том, что самолёт Boeing, полученный в подарок от Катара, уже принят и проходит адаптацию для президентских полётов. Это событие привлекло значительное внимание на фоне критики президента США Дональда Трампа за такое решение.

«Министр обороны (Пит Хегсет — прим. Life.ru) принял Boeing 747 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и положениями», — приводит комментарий представителя Пентагона Шона Парнелла агентство РИА «Новости».

Парнелл добавил, что министерство обороны сосредоточится на обеспечении необходимых мер безопасности и функциональных требований для этого самолёта. Он будет использоваться для транспортировки президента Соединённых Штатов.

Самолёт оценивают в 400 миллионов долларов. Это самый дорогой подарок для американского президента. В свою очередь, предыдущий лидер страны Джо Байден получил подарков на сумму 250 тысяч долларов за время своего пребывания на посту.