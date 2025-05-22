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21 мая, 22:40

Пентагон адаптирует подаренный Катаром Boeing для президентских полётов

Пентагон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Пентагон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Пентагон подтвердил информацию о том, что самолёт Boeing, полученный в подарок от Катара, уже принят и проходит адаптацию для президентских полётов. Это событие привлекло значительное внимание на фоне критики президента США Дональда Трампа за такое решение.

«Министр обороны (Пит Хегсет — прим. Life.ru) принял Boeing 747 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и положениями»,приводит комментарий представителя Пентагона Шона Парнелла агентство РИА «Новости».

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Парнелл добавил, что министерство обороны сосредоточится на обеспечении необходимых мер безопасности и функциональных требований для этого самолёта. Он будет использоваться для транспортировки президента Соединённых Штатов.

Самолёт оценивают в 400 миллионов долларов. Это самый дорогой подарок для американского президента. В свою очередь, предыдущий лидер страны Джо Байден получил подарков на сумму 250 тысяч долларов за время своего пребывания на посту.

Как сообщал Life.ru, Трамп принял «дворец в небе» за 400 миллионов долларов от королевской семьи Катара. Президент подчеркнул, что самолёт подарили не ему лично, а Пентагону и ВВС США.

Лия Мурадьян
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