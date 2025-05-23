С двух фирм Блиновского приставы начали принудительное взыскание 2 млн рублей

ООО «Алмаз», принадлежащее мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому, оказалось в центре налогового скандала. Фирма задолжала Федеральной налоговой службе внушительную сумму в размере 1,695 млн рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Поскольку компания не выполнила обязательства по уплате налогов в установленные сроки, ФНС инициировала процедуру принудительного взыскания через службу судебных приставов.

Однако, как пояснил налоговый юрист, процесс взыскания может оказаться сложным, поскольку счета компании остаются под арестом. Ограничения были продлены по решению Савёловского суда, что значительно затрудняет возможность погашения долга.

Тем временем сама Елена Блиновская продолжает борьбу с налоговыми органами. Её финансовый управляющий подал два иска в Арбитражный суд Москвы и Красноярска. По мнению представителей «королевы марафонов», обе её компании были незаконно исключены из реестра юридических лиц. В настоящее время они стремятся восстановить свои предприятия, чтобы вновь получить доступ к счетам и возобновить нормальную деятельность.