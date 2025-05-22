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Регион
22 мая, 03:40

В России намерены создать чёрный список юристов

В России хотят создать чёрный список юристов. Обложка © Freepik / wirestock

В России хотят создать чёрный список юристов. Обложка © Freepik / wirestock

В профессиональном сообществе обсуждают создание чёрного списка юристов. Как сообщил сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин, этот вопрос находится в проработке.

По его словам, уже существуют подобные списки пассажиров авиакомпаний, дропперов или мошенников.

«Как крупнейшее экспертное сообщество, мы планируем максимально эффективно препятствовать недобросовестным лицам, которые злоупотребляют статусом адвоката», — приводят комментарий Плигина «Известия».

Он подчеркнул, что ассоциация популяризирует юридическую профессию, поэтому важно, чтобы лжеюристы не пятнали профессию.

Организация «Белый Интернет» выпустила учебник для юристов и предпринимателей
Организация «Белый Интернет» выпустила учебник для юристов и предпринимателей

Ранее юристы описали самые популярные схемы мошеннического захвата квартир в России. По данным адвоката, нечестными приёмами пользуются брокеры.

Лия Мурадьян
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