В России намерены создать чёрный список юристов

В профессиональном сообществе обсуждают создание чёрного списка юристов. Как сообщил сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин, этот вопрос находится в проработке.

По его словам, уже существуют подобные списки пассажиров авиакомпаний, дропперов или мошенников.

«Как крупнейшее экспертное сообщество, мы планируем максимально эффективно препятствовать недобросовестным лицам, которые злоупотребляют статусом адвоката», — приводят комментарий Плигина «Известия».

Он подчеркнул, что ассоциация популяризирует юридическую профессию, поэтому важно, чтобы лжеюристы не пятнали профессию.