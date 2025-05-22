В России намерены создать чёрный список юристов
В России хотят создать чёрный список юристов. Обложка © Freepik / wirestock
В профессиональном сообществе обсуждают создание чёрного списка юристов. Как сообщил сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин, этот вопрос находится в проработке.
По его словам, уже существуют подобные списки пассажиров авиакомпаний, дропперов или мошенников.
«Как крупнейшее экспертное сообщество, мы планируем максимально эффективно препятствовать недобросовестным лицам, которые злоупотребляют статусом адвоката», — приводят комментарий Плигина «Известия».
Он подчеркнул, что ассоциация популяризирует юридическую профессию, поэтому важно, чтобы лжеюристы не пятнали профессию.
Ранее юристы описали самые популярные схемы мошеннического захвата квартир в России. По данным адвоката, нечестными приёмами пользуются брокеры.