Армия Израиля сообщила о перехвате йеменской ракеты

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, выпущенной с территории Йемена. В результате ракетного обстрела в некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.

«Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена. Сирены были включены в соответствии с протоколом», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.