Армия Израиля сообщила о перехвате йеменской ракеты
ПВО «Железный купол». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem
Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, выпущенной с территории Йемена. В результате ракетного обстрела в некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.
«Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена. Сирены были включены в соответствии с протоколом», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее израильские войска начали новую масштабную наземную операцию «Колесницы Гедеона» в секторе Газа, направленную против палестинского движения ХАМАС. Наступление ведётся в северной и южной частях сектора Газа.