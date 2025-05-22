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Регион
22 мая, 01:37

Армия Израиля сообщила о перехвате йеменской ракеты

ПВО «Железный купол». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

ПВО «Железный купол». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, выпущенной с территории Йемена. В результате ракетного обстрела в некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.

«Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена. Сирены были включены в соответствии с протоколом», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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Ранее израильские войска начали новую масштабную наземную операцию «Колесницы Гедеона» в секторе Газа, направленную против палестинского движения ХАМАС. Наступление ведётся в северной и южной частях сектора Газа.

Артём Гапоненко
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