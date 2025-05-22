Русофоб Грэм* предупредил Китай о последствиях из-за решений Путина по Украине

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о последствиях российской позиции в украинском конфликте для международных партнёров Москвы. На своей странице в социальной сети X парламентарий выразил убеждение, что решения Владимира Путина относительно конфликта на Украине могут негативно отразиться не только на России, но и на её ключевых союзниках, в первую очередь на Китае.