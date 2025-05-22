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22 мая, 04:55

Натовский беспилотник подал аварийный сигнал во время полёта над Чёрным морем

Американский дрон-разведчик RQ-4D потерял связь над Чёрным морем

Американский дрон-разведчик RQ-4D Phoenix. Обложка © wikipedia

Американский дрон-разведчик RQ-4D Phoenix. Обложка © wikipedia

Над Чёрным морем произошёл инцидент с американским разведывательным беспилотником RQ-4D Phoenix, принадлежащим НАТО. Согласно данным, опубликованным в сообществе «Военная хроника» во «ВКонтакте», дрон передал сигнал 7600, который в авиации означает потерю радиосвязи при сохранении работоспособности всех систем.

Беспилотник взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла и направлялся в зону патрулирования над Чёрным морем со стороны Румынии. Примечательно, что сигнал о потере связи поступил ещё до того, как аппарат достиг района своего боевого дежурства.

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А 17 мая над водами Чёрного моря был зафиксирован разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Этот высокотехнологичный дрон взмыл в небо с военно-морской авиабазы НАТО, расположенной на Сицилии.

Артём Гапоненко
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