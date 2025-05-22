Натовский беспилотник подал аварийный сигнал во время полёта над Чёрным морем
Американский дрон-разведчик RQ-4D потерял связь над Чёрным морем
Американский дрон-разведчик RQ-4D Phoenix. Обложка © wikipedia
Над Чёрным морем произошёл инцидент с американским разведывательным беспилотником RQ-4D Phoenix, принадлежащим НАТО. Согласно данным, опубликованным в сообществе «Военная хроника» во «ВКонтакте», дрон передал сигнал 7600, который в авиации означает потерю радиосвязи при сохранении работоспособности всех систем.
Беспилотник взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла и направлялся в зону патрулирования над Чёрным морем со стороны Румынии. Примечательно, что сигнал о потере связи поступил ещё до того, как аппарат достиг района своего боевого дежурства.
А 17 мая над водами Чёрного моря был зафиксирован разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Этот высокотехнологичный дрон взмыл в небо с военно-морской авиабазы НАТО, расположенной на Сицилии.