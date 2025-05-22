В США требуют отправить на покой старых политиков после смерти шестого конгрессмена за год
Fox News счёл Палату представителей хосписом после смерти конгрессмена Коннолли
Сенат США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti
Американский телеканал Fox News прокомментировал ситуацию в палате представителей Конгресса США после смерти ещё одного законодателя-демократа – 73-летнего конгрессмена Джерри Коннолли от рака пищевода. Ведущий канала заявил, что законодательный орган «похожа на хоспис».
«За последние 13 месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис», — сделал вывод журналист.
Канал отметил необходимость обновить политическое руководство страны и «передать факел» молодому поколению. Там уверены, что американцам не нужен «очередной Джо Байден». У 82-летнего экс-президента тоже недавно диагностировали рак простаты с метастазами в костную ткань. Заболевание имеет агрессивную форму, однако оно восприимчиво к гормональной терапии, поэтому шансы на выздоровление всё же есть. Новость о диагнозе экс-лидера Штатов прокомментировал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.