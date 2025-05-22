Шпион в кармане: Как понять, что смартфон подслушивает вас прямо сейчас

Необъяснимый перегрев аппарата и стремительное истощение заряда аккумулятора могут указывать на несанкционированный доступ к вашему устройству. Об этом предупреждает в беседе с агентством «Прайм» руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.

По словам Новикова, если ваш смартфон начинает аномально нагреваться в состоянии покоя, быстро теряет энергию или демонстрирует необъяснимый рост фонового сетевого трафика, это может быть признаком работы вредоносного программного обеспечения, в том числе того, что тайно пересылает ваши данные на сторонние серверы.

Для начала проверьте статус переадресации звонков — наберите команду *#21#. Также рекомендуется запросить у оператора подробный отчёт о ваших вызовах и интернет-активности через личный кабинет. Внимательно изучите список установленных приложений: ищите скрытые программы без видимых иконок, те, что не были загружены из официальных магазинов, или обладают избыточными разрешениями, такими как доступ к микрофону, камере, геолокации или служебным данным.

Особое внимание уделите ночной сетевой активности. Регулярные подключения к интернету, когда экран заблокирован или вы спите, могут быть явным маркером присутствия шпионского софта. Хотя существуют специализированные утилиты для обнаружения шпионских программ, наиболее надежным способом избавиться от незваных гостей остается полный сброс устройства до заводских настроек. После этого обязательно смените все логины и пароли от учётных записей.