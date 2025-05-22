Раскрыта информация о подготовке терактов в России членами «Колумбайна»*

В 2024 году последователи запрещённых и признанных террористическими в России движений «Колумбайн»* и «Маньяки: культ убийства»* готовили в РФ десять терактов, семь из которых в учебных учреждениях и местах массового скопления людей. Об этом сообщил замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков.

«Остаётся актуальной угроза вовлечения обучающихся в пропагандирующих массовое насилие террористические движения — «Маньяки-убийцы»* и «Колумбайн»*. Их сторонники в 2024 году готовили 10 террористических посягательств, включая семь терактов в учебных заведениях и местах массового пребывания людей», — заявил Новиков на форуме «Антитеррор».

Правоохранители смогли предотвратить все террористические акции. Всего по итогам прошлого года было предотвращено порядка 200 терактов, свыше 1,7 тысячи человек задержали за участие в террористической деятельности. Также у более чем шести тысяч человек заблокировали счета в банках за финансирование международных террористических организаций и вооружённых формирований Украины.