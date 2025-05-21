На Александра Невзорова* и его жену завели дело о финансировании терроризма

В отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии** завели уголовное дело за финансирование экстремистов — их самих. Об этом пишет Mash на Мойке.

По сведениям телеграм-канала, они на регулярной основе просят донаты у своих подписчиков. А раз их брак признан экстремистским объединением, то сборы средств считаются финансированием экстремистской деятельностью и подготовкой к преступлению. Уголовное дело возбуждено в рамках статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.