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21 мая, 14:02

На Александра Невзорова* и его жену завели дело о финансировании терроризма

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lydianevzorova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lydianevzorova

В отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии** завели уголовное дело за финансирование экстремистов — их самих. Об этом пишет Mash на Мойке.

По сведениям телеграм-канала, они на регулярной основе просят донаты у своих подписчиков. А раз их брак признан экстремистским объединением, то сборы средств считаются финансированием экстремистской деятельностью и подготовкой к преступлению. Уголовное дело возбуждено в рамках статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

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Напомним, в июле 2024 года Невзоров* и его супруга Лидия** были признаны экстремистским объединением и им запретили деятельность в РФ. А в марте этого года их в этом качестве внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Включён в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Признана участницей запрещённого в России экстремистского объединения.

Юрий Лысенко
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