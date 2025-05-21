На Александра Невзорова* и его жену завели дело о финансировании терроризма
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lydianevzorova
В отношении журналиста Александра Невзорова* и его супруги Лидии** завели уголовное дело за финансирование экстремистов — их самих. Об этом пишет Mash на Мойке.
По сведениям телеграм-канала, они на регулярной основе просят донаты у своих подписчиков. А раз их брак признан экстремистским объединением, то сборы средств считаются финансированием экстремистской деятельностью и подготовкой к преступлению. Уголовное дело возбуждено в рамках статьи 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.
Напомним, в июле 2024 года Невзоров* и его супруга Лидия** были признаны экстремистским объединением и им запретили деятельность в РФ. А в марте этого года их в этом качестве внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Включён в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.
** Признана участницей запрещённого в России экстремистского объединения.