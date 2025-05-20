СК возбудил уголовное дело против издателя и учредителя «Медузы»* Галины Тимченко*

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении издателя и учредителя интернет-издания «Медуза»* Галины Тимченко* (обе структуры признаны в РФ иностранными агентами, издание также — нежелательной организацией).

Как сообщили в СК, дело возбуждено Черемушкинским межрайонным следственным отделом по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ — организация деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.

По данным следствия, в сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко, находясь за пределами России, разместила в интернете видеоматериалы, которые, как утверждается, были направлены на формирование протестных настроений и вовлечение граждан в деятельность запрещённой организации.

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Тимченко в розыск.