Хинштейн поехал в Москву «выбивать деньги» после напутствия Путина
Хинштейн пообещал не подвести Путина, отметившего его умение «выбивать деньги»
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн признался, что ему было лестно получить от президента РФ Владимира Путина высокую оценку его деятельности. Он также с улыбкой добавил, что постарается и впредь соответствовать своему умению «выбивать деньги», на которое обратил внимание глава государства во время визита в регион. Об этом Хинштейн сказал в своём видеообращении в телеграм-канале.
«Сегодня одним днём работаю в Москве, сейчас подъезжаем к столице. Накануне, будучи в Курске, президент сказал, что у меня неплохо получается выбивать деньги. Буду стараться соответствовать такой высокой оценке со стороны Владимира Владимировича», — поделился он.
Хинштейн пояснил, что в Курской области накопилось много проблем, которые не удастся решить исключительно за счёт региональных денег, поэтому политик запланировал несколько встреч в Москве и рассчитывает «всё задуманное» реализовать.
Напомним, 20 мая президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область впервые после её освобождения от украинских боевиков. Он провёл совещание с главами муниципалитетов, во время которого чиновники поблагодарили главу государства за назначение «пробивного» руководителя Курской области. Путин с улыбкой ответил, что Хинштейн обладает одним важным качеством — умеет хорошо «деньги выбивать».