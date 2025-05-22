Хинштейн поехал в Москву «выбивать деньги» после напутствия Путина

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн признался, что ему было лестно получить от президента РФ Владимира Путина высокую оценку его деятельности. Он также с улыбкой добавил, что постарается и впредь соответствовать своему умению «выбивать деньги», на которое обратил внимание глава государства во время визита в регион. Об этом Хинштейн сказал в своём видеообращении в телеграм-канале.

«Сегодня одним днём работаю в Москве, сейчас подъезжаем к столице. Накануне, будучи в Курске, президент сказал, что у меня неплохо получается выбивать деньги. Буду стараться соответствовать такой высокой оценке со стороны Владимира Владимировича», — поделился он.

Хинштейн пояснил, что в Курской области накопилось много проблем, которые не удастся решить исключительно за счёт региональных денег, поэтому политик запланировал несколько встреч в Москве и рассчитывает «всё задуманное» реализовать.