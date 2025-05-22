«Дурят голову»: Политолог раскрыл проблему Трампа в вопросе Украины

На решения президента США Дональда Трампа по вопросу Украины влияют сразу две группы советников, уверен политолог Алексей Чадаев. При этом они убеждают американского лидера в совершенно противоположных вещах, подчеркнул эксперт.

«Одна группа более проукраинская типа [спецпредставителя Трампа по Украине Кита] Келлога, другая менее проукраинская типа [спецпредставителя администрации США Стива] Уиткоффа. И те, и те говорят примерно одно и то же, но с разной полярностью», — заявил собеседник радио «Комсомольская правда».