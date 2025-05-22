«Дурят голову»: Политолог раскрыл проблему Трампа в вопросе Украины
Политолог Чадаев: Советники Трампа дурят политику голову по вопросу Украины
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
На решения президента США Дональда Трампа по вопросу Украины влияют сразу две группы советников, уверен политолог Алексей Чадаев. При этом они убеждают американского лидера в совершенно противоположных вещах, подчеркнул эксперт.
«Одна группа более проукраинская типа [спецпредставителя Трампа по Украине Кита] Келлога, другая менее проукраинская типа [спецпредставителя администрации США Стива] Уиткоффа. И те, и те говорят примерно одно и то же, но с разной полярностью», — заявил собеседник радио «Комсомольская правда».
Чадаев добавил, что одни твердят, что Россия якобы не заинтересована в мире, а другие — что не заинтересован Киев. Эксперт призвал поставить себя на место республиканца. Все просто дурят ему голову, пояснил политолог.
Напомним, 19 мая Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа президентов длилась более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление президента России по итогам разговора с американским коллегой. В частности, глава Белого дома оценил стремление РФ к мирному решению украинского конфликта.