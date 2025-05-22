Александр Ревва получил российское гражданство

Ревва родился в Донецке в 1974 году (Украинская ССР), после окончания Донецкого колледжа в 1999-м году был участником команды КВН «Утомлённые солнцем» из Сочи, а затем переехал в Москву и начал развивать карьеру комика и шоумена там.