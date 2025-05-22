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22 мая, 07:31

Александр Ревва получил российское гражданство

Александр Ревва. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Ревва. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Шоумен, актёр и певец Александр Ревва получил российское гражданство. По данным SHOT, ему вручили паспорт 6 мая.

Ревва родился в Донецке в 1974 году (Украинская ССР), после окончания Донецкого колледжа в 1999-м году был участником команды КВН «Утомлённые солнцем» из Сочи, а затем переехал в Москву и начал развивать карьеру комика и шоумена там.

Виллы на Кипре, пентхаусы в Москве, Bentley в гараже: Как живёт комик-миллионер Ревва
Виллы на Кипре, пентхаусы в Москве, Bentley в гараже: Как живёт комик-миллионер Ревва

Недавно в семье артиста со=лучилось горе — 10 мая скончался отчим Реввы. Олег Рачеев был супругом матери артиста Любови более 30 лет. Прощание прошло в Сочи, все расходы на организацию похорон взял на себя шоумен.

Александра Вишнякова
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