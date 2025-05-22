Бастрыкин перечислил традиционные ценности, на которых должна строиться национальная идея
Глава СК Бастрыкин призвал закрепить национальную идею в Конституции России
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Основой национальной идеи России должны стать традиционные ценности. Их следует закрепить в Конституции РФ. Такое мнение выразил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«В России к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья и ряд других категорий», — сказал председатель СК на Петербургском международном юридическом форуме.
Он призвал на базе этих ценностей построить национальную идею и закрепить её в основном законе страны.
Бастрыкин также подчеркнул в разговоре с ТАСС, что в настоящее время существуют значительные угрозы, исходящие от различных деструктивных течений и запрещённых организаций, которые распространяют экстремистские идеи и пытаются вовлечь молодёжь в криминальные действия. Правоохранители противостоят этим негативным явлениям.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет противостоять распространению идей нацизма. Глава государства подчеркнул, что наша страна продолжит играть роль барьера, сдерживающего распространение деструктивных и агрессивных идеологий.