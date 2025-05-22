Бастрыкин перечислил традиционные ценности, на которых должна строиться национальная идея

Основой национальной идеи России должны стать традиционные ценности. Их следует закрепить в Конституции РФ. Такое мнение выразил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В России к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья и ряд других категорий», — сказал председатель СК на Петербургском международном юридическом форуме.

Он призвал на базе этих ценностей построить национальную идею и закрепить её в основном законе страны.

Бастрыкин также подчеркнул в разговоре с ТАСС, что в настоящее время существуют значительные угрозы, исходящие от различных деструктивных течений и запрещённых организаций, которые распространяют экстремистские идеи и пытаются вовлечь молодёжь в криминальные действия. Правоохранители противостоят этим негативным явлениям.