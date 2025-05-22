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Регион
22 мая, 08:29

Банда «отмывателей» из Подмосковья умудрилась легализовать более ₽1 млрд

В МВД сообщили о задержании в Подмосковье банды, которая «отмыла» более ₽1 млрд

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Обложка © Telegram / Ирина Волк

В Московской области силовики задержали десять человек из одной банды, которые подозреваются в незаконном обороте средств платежей и легализации преступных доходов. Всего, по данным следствия, злоумышленникам удалось «отмыть» как минимум один миллиард рублей. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание подозреваемых под Москвой. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Участники структурного подразделения криминальной организации использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. С помощью средств платежей злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку», — рассказала она предварительную версию следствия.

Подозреваемым предъявлено обвинение по ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нём») УК РФ. В Москве следователи уже провели обыски в помещениях, используемых фигурантами дела. Изъяты компьютеры, средства связи, документы и другие вещественные доказательства. Задержанные отправлены в СИЗО. Сейчас устанавливаются другие участники банды «отмывателей».

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Ранее сообщалось, что масштабные оперативные мероприятия прошли сразу на трёх крупных подшипниковых предприятиях страны: ростовском ООО «10 ГПЗ», сергиево-посадском ОАО «ОК-Лоза» и тверском ООО «ГПЗ-2 Тверь». Силовики УФСБ России по Ростовской области провели обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, предназначенных для государственного оборонного заказа.

Татьяна Миссуми
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