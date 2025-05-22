Банда «отмывателей» из Подмосковья умудрилась легализовать более ₽1 млрд

В Московской области силовики задержали десять человек из одной банды, которые подозреваются в незаконном обороте средств платежей и легализации преступных доходов. Всего, по данным следствия, злоумышленникам удалось «отмыть» как минимум один миллиард рублей. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание подозреваемых под Москвой. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Участники структурного подразделения криминальной организации использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. С помощью средств платежей злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку», — рассказала она предварительную версию следствия.

Подозреваемым предъявлено обвинение по ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нём») УК РФ. В Москве следователи уже провели обыски в помещениях, используемых фигурантами дела. Изъяты компьютеры, средства связи, документы и другие вещественные доказательства. Задержанные отправлены в СИЗО. Сейчас устанавливаются другие участники банды «отмывателей».