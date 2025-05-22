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22 мая, 08:45

Православные кресты вернулись на обновлённую эмблему Кремля

Обновлённый герб с крестами. Обложка © kremlin.ru

Обновлённый герб с крестами. Обложка © kremlin.ru

На сайте Кремля изменили изображение герба, вернув на короны двуглавого орла православные кресты и убрав замещавшие их ромбы. Старая эмблема возвращена и на страницы Кремля в соцсетях.

Ранее на гербе вместо крестов были ромбы. Фото © kremlin.ru

Ранее на гербе вместо крестов были ромбы. Фото © kremlin.ru

Life.ru публикует два снимка: до изменений и после. Присутствие ромбов вместо крестов ранее объяснили необходимостью схематично показать герб в отдельных случаях.

Ранее в ЛПДР предложили штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых объектов без характерных религиозных символов. Лидер партии Леонид Слуцкий счёл «невообразимым» распространение изображений храмов без крестов.

Христианские кресты вернулись на эмблему Минспорта после приказа Дегтярёва
Христианские кресты вернулись на эмблему Минспорта после приказа Дегтярёва
Татьяна Миссуми
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