Православные кресты вернулись на обновлённую эмблему Кремля
Обновлённый герб с крестами. Обложка © kremlin.ru
На сайте Кремля изменили изображение герба, вернув на короны двуглавого орла православные кресты и убрав замещавшие их ромбы. Старая эмблема возвращена и на страницы Кремля в соцсетях.
Ранее на гербе вместо крестов были ромбы. Фото © kremlin.ru
Life.ru публикует два снимка: до изменений и после. Присутствие ромбов вместо крестов ранее объяснили необходимостью схематично показать герб в отдельных случаях.
Ранее в ЛПДР предложили штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых объектов без характерных религиозных символов. Лидер партии Леонид Слуцкий счёл «невообразимым» распространение изображений храмов без крестов.