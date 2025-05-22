Православные кресты вернулись на обновлённую эмблему Кремля

На сайте Кремля изменили изображение герба, вернув на короны двуглавого орла православные кресты и убрав замещавшие их ромбы. Старая эмблема возвращена и на страницы Кремля в соцсетях.

Ранее на гербе вместо крестов были ромбы. Фото © kremlin.ru

Life.ru публикует два снимка: до изменений и после. Присутствие ромбов вместо крестов ранее объяснили необходимостью схематично показать герб в отдельных случаях.