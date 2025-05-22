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22 мая, 09:10

«‎Мертвец» лично явился в российский банк за зарплатой, но не смог доказать, что жив

Житель Колпино узнал о своей «смерти» в банке после блокировки зарплатной карты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kzenon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kzenon

Банк признал своего клиента из Колпино умершим и заблокировал его зарплатную карту, а «мертвец» внезапно явился к ним жаловаться. Детали занимательной истории рассказала прокуратура Петербурга.

«Мужчину признали умершим, о чем он узнал после того, как его банковский счет заблокировали. В банке заявителю пояснили, что его зарплатная карта аннулирована в связи со смертью. Проверка прокуратуры показала, что инцидент произошел из-за технической ошибки в одном из медицинских учреждений, где констатировали смерть человека со схожими данными», – уточнили в прокуратуре.

Из-за ошибочной регистрации смерти «мертвец» не мог ни зарплату получить, ни купить имущество, ни продать, ни в больницу лечь. Свобода передвижения петербуржца также ограничена. Разбираться в деталях запутанной истории пришлось прокурору Колпинского района. От лица «‎покойника» он обратился в суд и потребовал признать недействительной запись акта о его смерти. Исковое заявление всё ещё находится на рассмотрении, а мужчина официально мёртв.

А в Дагестане женщина внезапно «ожила» во время траурного ритуала в мечети. Её сразу же доставили в больницу и диагностировали «синдром Лазаря», который выражается в неожиданном возобновлении кровообращения после остановки сердца.

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