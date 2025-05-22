«‎Мертвец» лично явился в российский банк за зарплатой, но не смог доказать, что жив

Банк признал своего клиента из Колпино умершим и заблокировал его зарплатную карту, а «мертвец» внезапно явился к ним жаловаться. Детали занимательной истории рассказала прокуратура Петербурга.

«Мужчину признали умершим, о чем он узнал после того, как его банковский счет заблокировали. В банке заявителю пояснили, что его зарплатная карта аннулирована в связи со смертью. Проверка прокуратуры показала, что инцидент произошел из-за технической ошибки в одном из медицинских учреждений, где констатировали смерть человека со схожими данными», – уточнили в прокуратуре.

Из-за ошибочной регистрации смерти «мертвец» не мог ни зарплату получить, ни купить имущество, ни продать, ни в больницу лечь. Свобода передвижения петербуржца также ограничена. Разбираться в деталях запутанной истории пришлось прокурору Колпинского района. От лица «‎покойника» он обратился в суд и потребовал признать недействительной запись акта о его смерти. Исковое заявление всё ещё находится на рассмотрении, а мужчина официально мёртв.