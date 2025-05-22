Минус миллион на двоих: Чипсы «Эу, пацан» привели Кемстача и Минекаева на скамью подсудимых

Актёры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, потерпели фиаско в Арбитражном суде. Их совместное предприятие по производству чипсов «Эу, пацан» обязано выплатить внушительную сумму — почти миллион рублей — логистической компании. Об этом сообщает SHOT.

Пачка чипсов «Эу, пацан». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yest.vse

Камнем преткновения стала неоплаченная задолженность перед ООО «Альянслогистик». Эта фирма занималась транспортировкой снековой продукции для их бизнеса, однако выяснилось, что начинающие предприниматели не оплатили вовремя услуги. Суд, рассмотрев материалы дела, полностью поддержал иск перевозчика, постановив взыскать с «Эу, пацан» 904 тысячи рублей, а также проценты за использование чужих денежных средств.

Проект «Эу, пацан» был запущен актёрами в конце 2023 года. Среди совладельцев, помимо Рузиля Минекаева, значится Лаура Кемстач, мать Леона, и опытный бизнесмен Паулюс Виталиус, известный своим сотрудничеством с такими медиаперсонами, как Анастасия Ивлеева и Влад Бумага. Несмотря на текущие судебные сложности, предприятие демонстрирует впечатляющие финансовые показатели: за прошедший год чипсовый бренд принёс своим учредителям доход в размере 29,5 миллиона рублей.