В Лондоне продолжается расследование по делу о поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера. Обвинение предъявлено трём украинцам: 21-летнему уроженцу Ивано-Франковской области Роману Лавриновичу, 26-летнему Станиславу Карпюку из Черновцов и 34-летнему Петру Починку. Все они проживали в Британии уже несколько лет. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Как утверждается в публикации, Лавринович подрабатывал на стройках, а в свободное время бегал по модельным агентствам, подписав даже контракт с одним из них. Сам мужчина всегда представлялся знакомым как «начинающая модель». По неподтверждённой информации, Лавринович мог быть замешан в подпольном бизнесе: он якобы высылал свои интимные фото и разводил на деньги на специализированных сайтах.

Карпюк тоже подрабатывал на стройках и мечтал стать известным в модельном бизнесе, продолжает «Страна». Починок на данный момент вообще числится безработным. Британские источники не исключают, что Стармер знал всех троих украинцев в качестве эскортников и rent boys (мальчики по вызову). По другой версии, премьер просто играл по вечерам в карты с украинцами и считал их беженцами.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий поджога. Среди них — личная месть, если подтвердится, что Стармер действительно знал украинцев. Также полиция допускает провокацию со стороны противников премьера и, наконец, граждане Украины якобы могли быть завербованы российскими спецслужбами для совершения диверсий против руководства Британии.