Сотрудники ДПС помогли родить россиянке прямо в «лексусе» мужа

Экипаж ДПС пришёл на помощь беременной жительнице Петербурга, которая начала рожать прямо в автомобиле мужа по дороге в роддом, сообщает Mash на Мойке. Изначально полицейские обратили внимание на то, что легковой автомобиль петлял по дороге, неаккуратно обгоняя другие машины. После остановки правоохранители поняли, что медлить действительно нельзя и решили сопроводить семейную пару до роддома.

Наряд ДПС помог беременной петербурженке родить прямо в «лексусе» мужа. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Однако доехать до больницы не успели — пришлось остановиться на обочине. Сотрудники ДПС выставили сигнальные конусы у автомобиля и организовали движение транспорта, в это время женщина родила сына. Уже после этого все вместе отправились в больницу, где молодую маму и ребёнка передали врачам.