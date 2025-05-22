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22 мая, 11:13

Сотрудники ДПС помогли родить россиянке прямо в «лексусе» мужа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Экипаж ДПС пришёл на помощь беременной жительнице Петербурга, которая начала рожать прямо в автомобиле мужа по дороге в роддом, сообщает Mash на Мойке. Изначально полицейские обратили внимание на то, что легковой автомобиль петлял по дороге, неаккуратно обгоняя другие машины. После остановки правоохранители поняли, что медлить действительно нельзя и решили сопроводить семейную пару до роддома.

Наряд ДПС помог беременной петербурженке родить прямо в «лексусе» мужа. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Однако доехать до больницы не успели — пришлось остановиться на обочине. Сотрудники ДПС выставили сигнальные конусы у автомобиля и организовали движение транспорта, в это время женщина родила сына. Уже после этого все вместе отправились в больницу, где молодую маму и ребёнка передали врачам.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Оренбургской области женщина родила ребёнка в автомобиле скорой помощи, который перевернулся после ДТП. Легковой автомобиль не уступил дорогу спецтранспорту и врезался в него. В результате столкновения скорая опрокинулась, а у беременной пассажирки на фоне пережитого стресса начались схватки. Медицинская бригада оперативно среагировала и приняла роды прямо на месте происшествия.

Александра Мышляева
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