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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 мая, 09:56

Каша из топора в зоне СВО: Сапёры показали рецепт «взрывной» пюрешки с гранатой

Российские сапёры в зоне СВО приготовили пюре с помощью противотанковой гранаты

Российские военные, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, не забывают вкусно кушать, чтобы набираться сил. В Сети появились кадры с одного из пунктов, где наши бойцы весьма нестандартным способом толкут картошку, делая «пюрешечку». А используют для этого они противотанковую гранату.

Бойцы делают пюре с помощью противотанковой гранаты. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

«Приходим мы в блиндаж и тут такая картина: товарищ старшина делает пюрешечку. Вот — граната противотанковая 83-го года выпуска. Вот так мы и живём», — говорит автор видео.

«Настоящему сапёру и с гранатою ништяк!» — подчеркнул в ответ старшина.

Повар из Петербурга поехал на СВО, чтобы радовать бойцов вкусной едой
Повар из Петербурга поехал на СВО, чтобы радовать бойцов вкусной едой

А ранее военные показали, как доставляют еду и лекарства на передовую. Российские военнослужащие нашли эффективный способ снабжения передовых позиций, воплотив в реальность строки известной детской песни о «волшебнике в голубом вертолёте». Вот только вместо волшебства они используют современные беспилотные летательные аппараты. Дроны оперативно доставляют необходимые припасы, для поддержки штурмовых групп используются как беспилотники российского производства, так и захваченные трофейные модели.

Telegram / Mash на Донбассе

Николь Вербер
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