Каша из топора в зоне СВО: Сапёры показали рецепт «взрывной» пюрешки с гранатой
Российские сапёры в зоне СВО приготовили пюре с помощью противотанковой гранаты
Российские военные, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, не забывают вкусно кушать, чтобы набираться сил. В Сети появились кадры с одного из пунктов, где наши бойцы весьма нестандартным способом толкут картошку, делая «пюрешечку». А используют для этого они противотанковую гранату.
Бойцы делают пюре с помощью противотанковой гранаты. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
«Приходим мы в блиндаж и тут такая картина: товарищ старшина делает пюрешечку. Вот — граната противотанковая 83-го года выпуска. Вот так мы и живём», — говорит автор видео.
«Настоящему сапёру и с гранатою ништяк!» — подчеркнул в ответ старшина.
А ранее военные показали, как доставляют еду и лекарства на передовую. Российские военнослужащие нашли эффективный способ снабжения передовых позиций, воплотив в реальность строки известной детской песни о «волшебнике в голубом вертолёте». Вот только вместо волшебства они используют современные беспилотные летательные аппараты. Дроны оперативно доставляют необходимые припасы, для поддержки штурмовых групп используются как беспилотники российского производства, так и захваченные трофейные модели.
Telegram / Mash на Донбассе