Каша из топора в зоне СВО: Сапёры показали рецепт «взрывной» пюрешки с гранатой

Российские военные, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, не забывают вкусно кушать, чтобы набираться сил. В Сети появились кадры с одного из пунктов, где наши бойцы весьма нестандартным способом толкут картошку, делая «пюрешечку». А используют для этого они противотанковую гранату.

Бойцы делают пюре с помощью противотанковой гранаты. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

«Приходим мы в блиндаж и тут такая картина: товарищ старшина делает пюрешечку. Вот — граната противотанковая 83-го года выпуска. Вот так мы и живём», — говорит автор видео.

«Настоящему сапёру и с гранатою ништяк!» — подчеркнул в ответ старшина.