Крупный иностранный банк ограничил россиянам покупки своей картой по всему миру

Банк Грузии вводит ограничения для россиян на совершение покупок картой Bank of Georgia, цена которых превышает 300 евро, в бутиках по всему миру. В финансовом учреждении подтвердили нововведение и пояснили, что изменения связаны с необходимостью соблюдать санкции Запада.

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введённых США, ЕС и Соединённым Королевством», — говорится в ответе Банка Грузии на запрос ТАСС.