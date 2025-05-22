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Регион
22 мая, 10:14

Крупный иностранный банк ограничил россиянам покупки своей картой по всему миру

Банк Грузии ввёл ограничения для россиян на покупки стоимостью выше €300

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Банк Грузии вводит ограничения для россиян на совершение покупок картой Bank of Georgia, цена которых превышает 300 евро, в бутиках по всему миру. В финансовом учреждении подтвердили нововведение и пояснили, что изменения связаны с необходимостью соблюдать санкции Запада.

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введённых США, ЕС и Соединённым Королевством», — говорится в ответе Банка Грузии на запрос ТАСС.

СМИ: Украина готовит для ЕС «белую книгу» санкций против России на 40 листах
СМИ: Украина готовит для ЕС «белую книгу» санкций против России на 40 листах

Ранее Life.ru писал, что в рамках 17-го пакета санкций ЕС против России введены ограничения в отношении 17 физических и 58 юридических лиц, включая компанию «Сургутнефтегаз». Также в Евросоюзе допускают принятие 18-го санкционного пакета.

Татьяна Миссуми
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