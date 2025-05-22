Крупный иностранный банк ограничил россиянам покупки своей картой по всему миру
Банк Грузии ввёл ограничения для россиян на покупки стоимостью выше €300
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Банк Грузии вводит ограничения для россиян на совершение покупок картой Bank of Georgia, цена которых превышает 300 евро, в бутиках по всему миру. В финансовом учреждении подтвердили нововведение и пояснили, что изменения связаны с необходимостью соблюдать санкции Запада.
«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введённых США, ЕС и Соединённым Королевством», — говорится в ответе Банка Грузии на запрос ТАСС.
Ранее Life.ru писал, что в рамках 17-го пакета санкций ЕС против России введены ограничения в отношении 17 физических и 58 юридических лиц, включая компанию «Сургутнефтегаз». Также в Евросоюзе допускают принятие 18-го санкционного пакета.