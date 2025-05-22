Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля
Песков объяснил масштабированием разница в изображениях герба на сайте Кремля
Дмитрий Песков. Фото © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о якобы возвращении крестов на герб РФ на сайте Кремле. Он указал, что на веб-ресурсе в специальном разделе есть полноформатный герб, который всем абсолютно доступен.
«Это всё вопрос масштабирования. На любом экране, мониторе есть пиксели. И если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбик. Если растянуть и увеличить, то там будут кресты», — указал представитель Кремля на брифинге.
Герб России. Обложка © Kremlin.ru
Песков добавил, что это понимают все, кто хоть мало-мальски разбирается.
«Герб у нас один. С крестами и такой, какой должен быть. И этот герб есть на сайте президента. Искать злой умысел здесь было бы не верно. Мы все патриоты, знаем свой герб и естественно гордимся», — указал пресс-секретарь главы государства.
Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Кремля якобы изменили изображение герба, вернув на короны двуглавого орла православные кресты и убрав замещавшие их ромбы. Присутствие ромбов объяснялось необходимостью схематично показать герб в отдельных случаях.