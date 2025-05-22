Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 10:08

Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля

Песков объяснил масштабированием разница в изображениях герба на сайте Кремля

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о якобы возвращении крестов на герб РФ на сайте Кремле. Он указал, что на веб-ресурсе в специальном разделе есть полноформатный герб, который всем абсолютно доступен.

«Это всё вопрос масштабирования. На любом экране, мониторе есть пиксели. И если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбик. Если растянуть и увеличить, то там будут кресты», — указал представитель Кремля на брифинге.

Герб России. Обложка © Kremlin.ru

Герб России. Обложка © Kremlin.ru

Песков добавил, что это понимают все, кто хоть мало-мальски разбирается.

«Герб у нас один. С крестами и такой, какой должен быть. И этот герб есть на сайте президента. Искать злой умысел здесь было бы не верно. Мы все патриоты, знаем свой герб и естественно гордимся», — указал пресс-секретарь главы государства.

Покончить с «крестопадом»: В РФ предложили штрафовать за изображение храмов без символики
Покончить с «крестопадом»: В РФ предложили штрафовать за изображение храмов без символики

Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Кремля якобы изменили изображение герба, вернув на короны двуглавого орла православные кресты и убрав замещавшие их ромбы. Присутствие ромбов объяснялось необходимостью схематично показать герб в отдельных случаях.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar