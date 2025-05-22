В Кремле рассказали о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Планы организовать поездку президента России Владимира Путина в Донецк и Луганск имеются, со временем их претворят в жизнь. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены. Мы будем также вас информировать», — заявил спикер Кремля.

Песков отдельно подчеркнул российскую принадлежность Донецкой и Луганской Народных Республик. Он напомнил, что глава РФ активно совершает поездки в регионы страны, ДНР и ЛНР не станут исключением из этого правила.