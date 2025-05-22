В Кремле рассказали о планах Путина посетить Донецк и Луганск
Песков: Планы на визит Путина в Донецк и Луганск есть, их осуществят со временем
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Планы организовать поездку президента России Владимира Путина в Донецк и Луганск имеются, со временем их претворят в жизнь. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены. Мы будем также вас информировать», — заявил спикер Кремля.
Песков отдельно подчеркнул российскую принадлежность Донецкой и Луганской Народных Республик. Он напомнил, что глава РФ активно совершает поездки в регионы страны, ДНР и ЛНР не станут исключением из этого правила.
А ранее, 20 мая Владимир Путин посещал Курскую область. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, в день прибытия президента шесть раз объявлялась ракетная опасность.