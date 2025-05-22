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Регион
22 мая, 10:16

В Кремле рассказали о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Песков: Планы на визит Путина в Донецк и Луганск есть, их осуществят со временем

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Планы организовать поездку президента России Владимира Путина в Донецк и Луганск имеются, со временем их претворят в жизнь. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены. Мы будем также вас информировать», — заявил спикер Кремля.

Песков отдельно подчеркнул российскую принадлежность Донецкой и Луганской Народных Республик. Он напомнил, что глава РФ активно совершает поездки в регионы страны, ДНР и ЛНР не станут исключением из этого правила.

Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля
Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля

А ранее, 20 мая Владимир Путин посещал Курскую область. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, в день прибытия президента шесть раз объявлялась ракетная опасность.

Александр Юнашев
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