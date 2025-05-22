Новый выстрел в ногу: В Кремле оценили ввод пошлин ЕС на удобрения из России
Песков: ЕС стреляет себе в ногу, вводя высокие тарифы на азотные удобрения из РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Евросоюз стреляет себе в ногу, вводя высокие пошлины на российские удобрения — этот шаг приведёт лишь к тому, что европейцы будут покупать азотные удобрения худшего качества по завышенной цене. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС по введению соответствующих пошлин.
«В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе азотные, наивысшего качества. Спрос на азотные удобрения во всём мире, в других направлениях одинаково высок поэтому, я думаю, рынки в других направлениях компенсируют европейские пошлины. Ну, а европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу», — поделился прогнозом спикер Кремля.
Напомним, депутаты Европейского парламента одобрили инициативу Еврокомиссии по введению пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из России. Тарифы будут распространяться на сахар, уксус, муку и корма для животных. Предполагается, что наценка будет расти поэтапно и к 2028 году составит 430 евро за тонну.