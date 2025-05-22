Европарламент одобрил введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ

Депутаты Европарламента одобрили предложение Еврокомиссии ввести пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России. Голосование прошло в ходе мини-сессии ЕП в Брюсселе.

Согласно пояснению Европарламента, под действие новых тарифов попадут такие продукты, как сахар, уксус, мука и корма для животных. Пошлины на эти категории будут постепенно увеличиваться и к 2028 году достигнут 430 евро за тонну.

Ранее, в конце января, Еврокомиссия утвердила инициативу о введении пошлин не только на ряд сельхозтоваров из России и Белоруссии, но и на некоторые виды азотных удобрений. После вступления в силу этого решения весь агроимпорт из России будет облагаться тарифами ЕС. В то же время Еврокомиссия подчеркнула, что данные меры не распространяются на транзитный экспорт российских товаров через территорию ЕС в третьи страны.