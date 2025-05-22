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22 мая, 10:14

Европарламент одобрил введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / goodmoments

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / goodmoments

Депутаты Европарламента одобрили предложение Еврокомиссии ввести пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России. Голосование прошло в ходе мини-сессии ЕП в Брюсселе.

Согласно пояснению Европарламента, под действие новых тарифов попадут такие продукты, как сахар, уксус, мука и корма для животных. Пошлины на эти категории будут постепенно увеличиваться и к 2028 году достигнут 430 евро за тонну.

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Ранее, в конце января, Еврокомиссия утвердила инициативу о введении пошлин не только на ряд сельхозтоваров из России и Белоруссии, но и на некоторые виды азотных удобрений. После вступления в силу этого решения весь агроимпорт из России будет облагаться тарифами ЕС. В то же время Еврокомиссия подчеркнула, что данные меры не распространяются на транзитный экспорт российских товаров через территорию ЕС в третьи страны.

Как отмечается, цель введения пошлин — сократить зависимость от импорта из России и Белоруссии, а также стимулировать развитие собственного сельскохозяйственного и химического производства в Евросоюзе, пострадавшего от энергетического кризиса.

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Ранее в рамках 17-го пакета санкций ЕС против России введены ограничения в отношении 17 физических и 58 юридических лиц, включая компанию «Сургутнефтегаз». Главной целью введённых рестрикций является нанесение удара по энергетическому экспорту. Новые ограничения затронули 189 танкеров под различными флагами, задействованных в транспортировке российской нефти.

Марина Фещенко
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